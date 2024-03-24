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Землю накрыла сильная магнитная буря

Землю накрыла сильная магнитная буря Магнитная буря очень сильного уровня наблюдается на Земле 24 марта.
Наука и образование
24 марта 2024 г. 21:55
Землю накрыла сильная магнитная буря

Магнитная буря очень сильного уровня наблюдается на Земле 24 марта.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает мониторинг космической погоды Российский институт прикладной геофизики (ИПГ).

"Продолжается магнитная буря", - говорится в заявлении ИПГ.

Возмущенность магнитного поля Земли в настоящее время достигла уровня G4, означающего "очень сильно" по шкале мониторинга из пяти показателей, где G5 - "экстремально сильно", а G1 - "слабо".

Уровень G4 предполагает, что на Земле, помимо серьезных помех в связи, могут быть зафиксированы серьезные нарушения в радиосвязи, многочасовые нарушения спутниковой и радиочастотной навигации. Полярные сияния могут фиксироваться даже в тропиках.

Ранее сообщалось о 12 вспышках высокого класса М и одной вспышке высшего класса Х, произошедших в субботу. Согласно данным мониторинга космической погоды, вспышка класса Х привела к выбросу частиц в сторону Земли.

Солнечные вспышки делятся на пять классов в зависимости от мощности рентгеновского излучения: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нВт на 1 кв. м. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.

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