На Ученом совете Института истории НАНА выступит узбекский историк Шохрат Саламов

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Член-корреспондент НАНА, директор Института истории НАНА, заслуженный деятель науки Ягуб Махмудов принял узбекского историка Шохрата Саламова (Барлас).

Как сообщает Report со ссылкой на НАНА, гость находится в Баку в связи с проходящим V Бакинским международным гуманитарным форумом.

Приветствуя Шохрата Саламова, Ягуб Махмудов высоко отозвался о сенсационном труде узбекского историка – книге "Туркестан и Южный Кавказ в XIX-XX веках. Дашнаки: От Ферганы до Карабаха" и высказался за расширение связей между историками Азербайджана и Узбекистана.

Ягуб Махмудов, который также принимает участие в работе V Бакинского международного гуманитарного форума, привел слова президента Азербайджана Ильхама Алиева на открытии форума, обвиняющие международные организации в применении двойных стандартов в вопросе урегулирования армяно-азербайджанского конфликта.

"В ряде случаев мировое сообщество в считанные часы реализует принятые Советом Безопасности ООН резолюции. В случае же с Азербайджаном резолюции Совбеза остаются нереализованными более 20 лет. Армения, являющаяся оккупантом, до сих пор не призвана к ответу". Потому, по мнению Ягуба Махмудова, мусульманские страны в вопросе Карабаха должны быть солидарны с Азербайджаном.

В ответном слове Шохрат Саламов сказал, что ненависть армянских дашнаков к азербайджанцам, узбекам, туркам объясняется тем, что мы – тюрки и мусульмане. По словам гостя, его дед был участником национально-освободительного движения в Туркестане, и будущего историка с детства беспокоил вопрос: что же такого мы, узбеки, сделали армянам, что они в 1918-м так расправлялись с нашим населением? "Изучая все это, я столкнулся с фактами, свидетельствующими о том, что начиная с 1988 года, армянские дашнаки возобновили свою политику в отношении азербайджанцев. Все эти открывшиеся мне факты и подтолкнули к написанию книги. Исследование заняло у меня без малого 26 лет", - отметил гость.