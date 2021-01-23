На территории заповедника "Кешикчидаг" обнаружены исторические памятники

В ходе проведенных археологических исследований и охранных работ на строящейся дороге и на прилегающей к ней территории было обнаружено 5 курганов с каменным покрытием

В рамках принятых мер для развития, пропаганды, исследования и создания соответствующей инфраструктуры на территории государственного историко-культурного заповедника "Кешикчидаг", действующего при Государственной службе охраны, развития и восстановления культурного наследия Министерства культуры Азербайджана, с декабря прошлого года началась прокладка автомобильной дороги от поселка Союгбулаг Агстафинского района до заповедника.

Как сообщили Report в министерстве, во время строительства дороги были проведены охранные археологические, разведывательные и археологические исследования в местах предполагаемого размещения археологических памятников.

В ходе проведенных археологических исследований и охранных работ на строящейся дороге и на прилегающей к ней территории было обнаружено 5 курганов с каменным покрытием.

В соответствии с условиями были проведены геодезические измерения и учетные работы. Четыре каменных надгробных ящика были найдены под каменным покрытием в одном из курганов на территории, называемой "Ущелье Галтан".

Во втором кургане, под каменным покровом, на глубине около 1,2 м. были найдены характерное для позднего бронзового века захоронение (лицом к востоку, в плотно сложенной позе, керамика, бронзовые орудия труда, положенные в могилу кости домашних животных, предусмотренные как "пища по пути в загробный мир").

Охранные работы были проведены на находящихся на дороге на территории под названием "Каравандереси" трех памятниках курганного типа, каменные покрытия которых были повреждены в различные периоды. В погребальной камере одного из курганов обнаружены следы грабежей в древние периоды. В других двух курганах были обнаружены керамика различного типа (кувшины и горшки), наконечники копий маленького размера из бронзы, остатки пищи.

Фрагменты керамического материала, собранные на территории, а также аналог камня для поклонения дают основание сделать предварительное заключение о принадлежности этих исторических объектов эпохе поздней бронзы - раннего железного века (конец II тысячелетия до н.э.), раннему этапу Ходжалинско-Гядабейской археологической культуры.

Были взяты пробы для радиоуглеродного и изотопного анализа раскопов.

Достигнутые результаты показывают, что "Долина курганов Кешикчидаг" содержит потенциал для регулярных научных исследований и развития туризма в ближайшие годы.