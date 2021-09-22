На рудные месторождения в Кяльбаджаре, Зангилане и Лачине будет организована экспедиция

"После того, как во время Второй Карабахской войны победоносная Азербайджанская армия освободила Карабах от оккупации, богатые месторождения полезных ископаемых на этих территориях были вновь возвращены их владельцам. В ближайшее время на месторождения зо

"После того, как во время Второй Карабахской войны победоносная Азербайджанская армия освободила Карабах от оккупации, богатые месторождения полезных ископаемых на этих территориях были вновь возвращены их владельцам. В ближайшее время на месторождения золота в Кяльбаджаре и Зангилане, а также на месторождения, расположенные на территории Лачинского района планируется организовать геологические экспедиции сотрудников Музея естественной истории НАНА".

Как сообщает Report об этом сказал главный научный сотрудник музея, доктор философии по геологии и минералогии Наги Нагиев.

По его словам, в настоящее время образцы, которые экспонируются в музее, извлеченные из расположенных в Карабахе месторождений, являются материалами, добытыми в советский период: "Большинство геологических образцов, представленных в Музее естественной истории, собраны с месторождений полезных ископаемых Азербайджана. В настоящее время в нашей стране насчитывается более 300 месторождений руд. Большая часть существующих в Азербайджане месторождений полезных ископаемых относится к Юрскому периоду. Самым большим по размерам среди них считается месторождение полиметаллов Рудизчай, расположенное в Балаканском районе. Месторождение Филизчай считается вторым в Европе по промышленным запасам колчедано-полиметаллических руд".

Н. Нагиев сказал, что в настоящее время редкие образцы, добытые с этого месторождения, экспонируются в музее как экспонаты. Вместе с тем, большой интерес у посетителей музея вызывают материалы, полученные из Гедабекского и Дашкесанского месторождений золота.