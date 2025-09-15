Ильхам Алиев Великое возвращение День знаний Формула 1
    Ильхам Алиев Великое возвращение День знаний Формула 1

    На освобожденных территориях Азербайджана отметили День знаний

    Наука и образование
    • 15 сентября, 2025
    • 11:23
    На освобожденных территориях Азербайджана отметили День знаний

    15 сентября в ряде школ на освобожденных территориях Азербайджана отметили День знаний.

    Как сообщает Report, мероприятия по этому случаю прошли в школе №4 имени Низами Гянджеви в Ханкенди, школе №1 в Ходжалы, средней школе села Баллыджа, а также в школах сел Гасанриз, Венгли, Суговушан и Талыш Агдеринского района.

    В этом году в первый класс ханкендинской школы пошли 98 учеников, общее число учащихся здесь достигло 1035, им преподают 35 педагогов. В школе №1 в Ходжалы учебу начали 14 первоклассников, всего здесь обучается 116 детей. В школе села Баллыджа к учебе приступили 7 первоклассников, общее количество учеников - 168.

    В гасанризской школе в первый класс пошли 3 ученика, в Венгли - 2, в Суговушане - 8, в Талыше - 4. Всего в этих школах обучаются соответственно 54, 41, 90 и 36 учащихся.

    Кроме того, первый звонок нового учебного года прозвенел в средней школе №1 в городе Шуше, а также в школе села Хыдырлы Агдамского района.

     

    первый класс День знаний освобожденные территории
    Фото
    Видео
    Azad olunan ərazilərdə Bilik Günü qeyd olunub

    Последние новости

    12:33

    Сельчук Байрактароглу прибыл в Азербайджан

    Внешняя политика
    12:32

    Девять человек получили ранения в результате российского удара по Краматорску

    Другие страны
    12:32

    Инвестиции в сектор информации и связи Азербайджана сократились более чем на 35%

    ИКТ
    12:29

    Азербайджан увеличил расходы на импорт зерна и бобовых из Турции на 7%

    Бизнес
    12:26

    Житель Гадрута: Мы должны приложить усилия для развития наших земель

    Внутренняя политика
    12:26

    МИД: Освобождение Баку стало поворотным моментом в борьбе Азербайджана за государственность

    Внешняя политика
    12:19

    В Азербайджане принят новый стандарт по управлению качеством в медицинских организациях

    Бизнес
    12:17

    Джонни Херберт: Ферстаппен может повторить успех Монцы на улицах Баку

    Формула 1
    12:10

    Новоназначенный посол Франции прибудет в Баку завтра

    Внешняя политика
    Лента новостей