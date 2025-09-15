15 сентября в ряде школ на освобожденных территориях Азербайджана отметили День знаний.

Как сообщает Report, мероприятия по этому случаю прошли в школе №4 имени Низами Гянджеви в Ханкенди, школе №1 в Ходжалы, средней школе села Баллыджа, а также в школах сел Гасанриз, Венгли, Суговушан и Талыш Агдеринского района.

В этом году в первый класс ханкендинской школы пошли 98 учеников, общее число учащихся здесь достигло 1035, им преподают 35 педагогов. В школе №1 в Ходжалы учебу начали 14 первоклассников, всего здесь обучается 116 детей. В школе села Баллыджа к учебе приступили 7 первоклассников, общее количество учеников - 168.

В гасанризской школе в первый класс пошли 3 ученика, в Венгли - 2, в Суговушане - 8, в Талыше - 4. Всего в этих школах обучаются соответственно 54, 41, 90 и 36 учащихся.

Кроме того, первый звонок нового учебного года прозвенел в средней школе №1 в городе Шуше, а также в школе села Хыдырлы Агдамского района.