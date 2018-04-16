На этой неделе в комиссию представят предложения относительно проекта правил орфографии

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Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ На этой неделе в Орфографическую комиссию представят предложения относительно проекта "Правил орфографии азербайджанского языка".

Об этом в заявлении Report сказал член Государственной языковой комиссии, директор Института языкознания имени Насими, академик Мохсун Нагисойлу.

По его словам, последнее заседание Рабочей группы состоится на этой неделе: "В состав Орфографической комиссии НАНА вошли известные ученые-лингвисты страны, академики, члены-корреспонденты, доктора наук по филологии, профессора. Решение Кабмина будет основным юридическим документом для подготовки и издания Орфографического словаря азербайджанского языка".