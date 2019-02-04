На этой неделе произойдет геомагнитная буря

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ 7-8 февраля будет наблюдаться сильное геомагнитное волнение.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель директора по научным вопросам Шемахинской астрофизической обсерватории НАНА Эльчин Бабаев.

По его словам, сейчас на видном диске Солнца не наблюдается никаких пятен и дневная звезда - Солнце не способна генерировать вспышки: "На поверхности Солнца сформировалась очередная средняя корональная дыра. Высокоскоростной поток плазмы (солнечный ветер), который берет начало из этой корональной дыры, направляется в межпланетную фазу, в том числе в сторону Земли".

Э.Бабаев отметил, что "дующий" из корональной дыры солнечный плазменный ветер предположительно достигнет Земли 7-8 февраля: "Этот плазменный ветер вызовет в магнитосфере Земли волнение и в результате ожидается слабая геомагнитная буря. Последний раз сильное волнение и кратковременная буря произошла в начале февраля. Если компонент Z межпланетной магнитной зоны укажет на юг, геомагнитная буря 7-8 февраля будет даже сильнее. В этот день оценка бури по одному из основных индексов - Kp составляет 1-3. Предположительно, 7-9 февраля эта оценка возрастет. В настоящее время атмосферное давление превышает норму".