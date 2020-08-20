О нас
Report Georgia

На экзаменах по приему на работу учителей примут участие 2 282 кандидата

На экзаменах по приему на работу учителей примут участие 2 282 кандидата Кандидаты должны будут ответить на 60 вопросов в течение 90 минут
Наука и образование
20 августа 2020 г. 10:01
На экзаменах по приему на работу учителей примут участие 2 282 кандидата

Сегодня проходят экзамены по приему на работу учителей азербайджанского языка и литературы, музыки. Ожидается, что на экзаменах примут участие 2 282 кандидата.

Как сообщили Report в Министерстве образования Азербайджана, экзамены продлятся 18 дней.

Тестовые экзамены проводятся в 32 центрах, организованных в 17 регионах, включая Баку, Гянджу, Сумгайыт, Лянкяран, Масаллы, Ширван, Кюрдамир, Агдаш, Мингячевир, Барду, Агджабеди, Губу, Шамаху, Балакен, Исмайыллы, Агстафу и Товуз.

Кандидаты должны будут ответить на 60 вопросов в течение 90 минут, включая 40 профильных тестовых заданий и еще 20 по методике обучения.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Bu gün MİQ imtahanında 2 282 namizəd iştirak edəcək

Новости партнеров

Самое важное

Задержаны глава ИВ, заместитель и заведующий отделом
ФотоЗадержаны глава ИВ, заместитель и заведующий отделом
19 августа 2020 г. 15:30
Военнослужащим Госпогранслужбы присвоены высшие воинские звания
Военнослужащим Госпогранслужбы присвоены высшие воинские звания
17 августа 2020 г. 15:26
Разрешена деятельность кафе и ресторанов 
Разрешена деятельность кафе и ресторанов 
15 августа 2020 г. 10:31
МВД обратилось к гражданам в связи с месяцем Мухаррам и днем Ашура 
МВД обратилось к гражданам в связи с месяцем Мухаррам и днем Ашура 
14 августа 2020 г. 17:44
Ильхам Алиев позвонил Владимиру Путину
Ильхам Алиев позвонил Владимиру Путину
13 августа 2020 г. 12:26

Последние новости

10:01
На экзаменах по приему на работу учителей примут участие 2 282 кандидата Наука и образование
09:54
Около 14 человек погибли при крушении лодки у берегов Гаити Другие страны
09:32
Власти Гонконга выразили протест США за приостановку действий трех соглашений Другие страны
09:24
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (20.08.2020) Финансы
09:23
Стриминговый сервис Netflix тестирует кнопку случайного просмотра Шоу-бизнес
08:20
В Германии могут перейти на четырехдневную рабочую неделю Это интересно
08:05
"Лоту Гули" убит в Турции Происшествия
07:48
В высотном здании в Сумгайыте произошел пожар Происшествия
07:39
Израиль обстрелял позиции ХАМАС Другие страны
06:38
На Mariott подали в суд из-за утечки данных миллионов клиентов Бизнес
05:48
В США разбился вертолет, пилот погиб Другие страны
04:03
Названо число жертв коронавируса в Москве Здоровье
04:00
Афроамериканцам предложили 12 триллионов долларов за рабство Это интересно
03:36
Во второй раз в финале ЛЧ сыграют команды немецких тренеров Футбол
02:45
Президент Академии наук Украины скончался в возрасте 102 лет Наука и образование
Вся новостная лента