Младшеклассники вернулись за школьные парты

В остальные дни учащиеся будут заниматься дистанционно

С сегодняшнего дня возобновляется очное обучение в школах Азербайджана для учащихся подготовительных групп и начальных классов с соблюдением санитарно-гигиенических требований. Очное обучение в Баку, Сумгайыте и на Абшероне будет осуществляться 3 раза в неделю, в других городах и районах – 4-5 раз в неделю. В остальные дни учащиеся будут заниматься дистанционно.

Сотрудники Report побывали в полной средней школе № 55 города Баку.

Организация учебного и учебно-воспитательного процесса в образовательных учреждениях в период особого карантинного режима регулируется в соответствии с "Временными правилами организации учебного и учебно-воспитательного процесса в учебных заведениях, функционирующих в Азербайджанской Республике в период особого карантинного режима", утвержденными соответствующим постановлением Кабинета министров.