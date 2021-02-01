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Младшеклассники вернулись за школьные парты

Младшеклассники вернулись за школьные парты В остальные дни учащиеся будут заниматься дистанционно
Наука и образование
1 февраля 2021 г. 11:28
Младшеклассники вернулись за школьные парты
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С сегодняшнего дня возобновляется очное обучение в школах Азербайджана для учащихся подготовительных групп и начальных классов с соблюдением санитарно-гигиенических требований. Очное обучение в Баку, Сумгайыте и на Абшероне будет осуществляться 3 раза в неделю, в других городах и районах – 4-5 раз в неделю. В остальные дни учащиеся будут заниматься дистанционно.

Сотрудники Report побывали в полной средней школе № 55 города Баку.

Организация учебного и учебно-воспитательного процесса в образовательных учреждениях в период особого карантинного режима регулируется в соответствии с "Временными правилами организации учебного и учебно-воспитательного процесса в учебных заведениях, функционирующих в Азербайджанской Республике в период особого карантинного режима", утвержденными соответствующим постановлением Кабинета министров.

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