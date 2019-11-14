Минобразования: В октябре за недочеты вынесено одно предупреждение и 7 выговоров

В октябре этого года на "горячую линию – 146-2" министерства образования, связанную с особыми случаями, поступило 28 обращений.

Как сообщили Report в Минобразования, обращения были связаны с притеснением учеников, конфликтными ситуациями между учителями и учащимися.

По поручению министерства, обращения были рассмотрены на местах с участием учеников, их родителей и учителей. Подтвержденные факты были вынесены на обсуждение в Педсоветах соответствующих школ. Одному из ответственных лиц, допустивших недочеты в работе, вынесено письменное предупреждение, еще семерым – выговор.