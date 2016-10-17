Минобразования: В Азербайджане число учителей с повышенной зарплатой достигнет 100 тыс. человек

Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ В ноябре-декабре 2016 года в 26 районах и городах страны будет проведена диагностическая оценка знаний и навыков учителей, работающих в общеобразовательных учреждениях.

Как сообщили Report в министерстве образования, в диагностической оценке примут участие учителя, работающие на срочной и бессрочной контрактной основе в общеобразовательных учреждениях Лянкярана, Астары, Лерика, Ярдымлы, Билясувара, Сальяна, Нефтчалы, Гусара, Губы, Сиязана, Хызы, Шабрана, Гобустана, Шемахи, Исмаиллы, Агсу, Кюрдамира, Уджара, Зардаба, Агджабеди, Шемкира, Гёйгёля, Дашкясана, Самуха, Гедабека и Шуши.

Согласно результатам диагностической оценки, будет установлен уровень знаний и навыков учителей, будет увеличена норма нагрузки и зарплата, эти учителя будут привлечены к развивающим тренингам.

За прошедшие 2 года в Баку в 12 регионах страны проведена диагностическая оценка около 60 тыс. учителей, работающих в государственных общеобразовательных учреждениях, их недельная нагрузка увеличена в 1,5 раза, а зарплата - в 2 раза.

После очередной диагностической оценки число учителей с повышенной зарплатой достигнет 100 тыс. человек.