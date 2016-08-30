Минобразования прокомментировало информацию о начале учебного года 19 сентября

Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ Министерство образования Азербайджана прокомментировало слухи о начале 2016/2017 учебного года с 19 сентября в связи с предстоящими нерабочими днями по случаю праздника Гурбан байрамы.

Как сообщили в ответ на запрос Report в секторе по связям с общественностью Минобразования, указом №114 президента страны от 21 августа 2004 года "Об учреждении "Дня знаний" в Азербайджанской Республике и регулировании режима работы в учебных заведениях", 15 сентября объявлен "Днем зданий" и занятия во всех учебных заведениях страны начинаются с 15-го сентября.

В информации отмечается, что согласно изменениям, внесенным в "Образцовый устав общеобразовательных школ" решением №362 Кабмина от 30 октября 2014 года, занятия в общеобразовательных школах начинаются 15 сентября и завершаются 14 июня.

Отметим, что по случаю Гурбан байрамы 12 и 13 сентября будут считаться нерабочими днями.