Минобразования прокомментировало информацию о получении 300 учителями на экзамене нулевой оценки

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ "Уже два дня в различных СМИ распространилась информация об учителях, набравших нулевой балл во время диагностической оценки. Никакой официальной ссылки этой информации нет, она не отражает истину".

Как сообщает Report, об этом заявил заведующий сектором министерства образования Джасарет Валехов.

"Для информации сообщаю, что за последние два месяца 2016 года к диагностической оценке привлечено свыше 35 тыс. учителей из 26 регионов страны. Последний этап диагностической оценки охватил южный регион Азербайджана. Показатели 1152 из 7163 учителей из Лянкярана, Масаллы, Лерика, Астары, Ярдымлы составили свыше 80%. Среди них нет учителей, набравших нулевой балл. Помимо этого, в этом году ни один из 35 тыс. учителей, участвующих в диагностической оценке, не получил нулевой балл", - добавил он.

Отметим, что в соцсетях распространилась информация о том, что якобы 300 учителей из южного региона набрали 0 баллов на диагностическом экзамене.