​Минобразования Азербайджана предупредило лиц, уезжающих учиться за рубеж

Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ "Иногда на телеканалах идет реклама некоторых компаний по поводу того, что якобы министерство образования дает гарантию на дипломы студентов, принятых с аттестатами в зарубежные вузы".

Как сообщает Report, об этом в заявлении журналистам сказал заведующий сектором по связям с общественностью министерства образования Джасарет Валехов.

По его словам, ни одна компания не получала подобной гарантии от министерства образования: "Подобной рекламой компании пытаются обмануть людей, и для защиты собственных субъективных интересов используют министерство образования.

Предоставление гарантии - юридический процесс и если министерство образования обратится в соответствующие инстанции, в отношении компаний в рамках закона могут применить меры наказания и потребовать объяснений".

Дж.Валехов отметил, что министерство образования не сотрудничает ни с одной компанией и придерживается соответствующих межгосударственных и государственных программ по обучению студентов за границей.