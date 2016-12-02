Минобразования обнародовало статистику полученных гражданами Азербайджана в зарубежных странах и признанных дипломов

Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ "С 2007 года по сей день в министерство образования поступило более 25 тыс. обращений, связанных с признанием дипломов зарубежных стран».

Как сообщает Report, об этом в интервью журналистам сказал и.о. начальника Управления Аккредитации и нострификации министерства Самир Велиев.

По его словам, около 70-75% дипломов утверждены: "Остальные дипломы не признаны по той или иной причине. Одна из основных причин связана с несоблюдением обучающегося лица требований нормативного срока в соответствии с действующими правилами. В связи с нострификацией мы получаем информацию, подтверждающую поездку и возвращение лица. В случае несоответствия нормативного срока, мы отказываемся утверждать дипломы".

Он добавил, что среди выданных за рубежом дипломов есть также фальшивые: "На данный момент я не могу назвать процентный показатель. Не признанные дипломы, в основном, были получены в учебных заведениях стран СНГ, в частности России, Украины и Грузии".

Официальный представитель министерства также подчеркнул, что в ближайшее время планируется представить в Кабинет министров новые правила аккредитации.