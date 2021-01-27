О нас
Report Georgia
Аудио новости

Минобразования о причине проведения занятий в школах 3 раза в неделю

Минобразования о причине проведения занятий в школах 3 раза в неделю Причиной такого решения является то, что жители этих территорий относятся к группе риска
Наука и образование
27 января 2021 г. 12:55
Минобразования о причине проведения занятий в школах 3 раза в неделю

Министерство образования Азербайджана внесло ясность в причину проведения занятий в начальных классах 3 раза в неделю.

Заведующая отделом общего и дошкольного образования министерства Вафа Ягублу сообщила Report, что в начальных классах школ Баку, Сумгайыта и Абшерона занятия будут проводиться 3 раза в неделю без учета плотности учащихся.

По ее словам, причиной такого решения является то, что жители этих территорий относятся к группе риска, а с учетом этого, следует сократить и внутригородские передвижения: "Что касается регионов, если позволит плотность учеников в классе, занятия будут проводиться 3 раза в неделю. Если все будет в порядке, и учащимся создадут условия, чтобы за каждой партой мог сидеть один ученик, тогда занятия будут проводиться 5 раз в неделю".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Təhsil Nazirliyi dərslərin həftədə 3 dəfə keçirilməsinin səbəbini açıqlayıb

Новости партнеров

Другие новости из категории

Велиева: Отвечая на вопросы за детей, родители оказывают им медвежью услугу
Велиева: Отвечая на вопросы за детей, родители оказывают им медвежью услугу
27 января 2021 г. 13:37
Министерство: школьные буфеты не заработают
Министерство: школьные буфеты не заработают
27 января 2021 г. 13:09
Проект БВШН стал победителем конкурса Наука-Образование-Промышленность
Проект БВШН стал победителем конкурса "Наука-Образование-Промышленность"
27 января 2021 г. 13:07
Официальное заявление о возобновлении занятий в V-IX классах
Официальное заявление о возобновлении занятий в V-IX классах
27 января 2021 г. 12:07
Лауреат Нобелевской премии мира обсудит с азербайджанцами образование
Лауреат Нобелевской премии мира обсудит с азербайджанцами образование
26 января 2021 г. 14:19
Минобразования: Ни один учитель не будет вакцинирован принудительно
Минобразования: Ни один учитель не будет вакцинирован принудительно
26 января 2021 г. 11:28
В Азербайджане отметят 100-летие Лютфи Заде
В Азербайджане отметят 100-летие Лютфи Заде
25 января 2021 г. 20:14
В Азербайджане объявлены победители Зимнего онлайн-квеста по программированию и математике
В Азербайджане объявлены победители "Зимнего онлайн-квеста" по программированию и математике
25 января 2021 г. 15:43
Ректор Школы нефти накануне экзаменов встретился со студентами
Ректор Школы нефти накануне экзаменов встретился со студентами
25 января 2021 г. 13:37
Во Франции могут в третий раз ввести карантин
Во Франции могут в третий раз ввести карантин
24 января 2021 г. 14:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi