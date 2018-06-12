Минобразования назвало число учителей, обратившихся для смены места работы

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Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ "Прием документов в связи со сменой места работы учителей завершился вчера. Во время обращений 5857 человек подтвердили электронные заявления для смены работы. Сейчас их заявления рассматриваются".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил заведующий Центром человеческих ресурсов при Институте профессионального развития работников образования Мурад Джамалзаде.

По его словам, при смене работы осуществляется распределение не только внутри одного района или города, но и из одного в другой:

"Среди обратившихся есть учителя, работающие в школах во всех районах и городах республики. Причины перераспределения тоже различны".

М.Джамалзаде сказал, что министерство образования не наложило никаких ограничений в связи с распределением:

"Естественно, не удастся сменить работу всем обратившимся учителям. Потому что в большинстве случаев множество людей выбирают одно и то же место. Понятно, что на одну позицию может быть отобран только один кандидат. Среди обращений преобладают места учителя начальных классов, физвоспитания, английского языка, математики. Объявлено 5628 вакансий. Это довольно большое число. Из них 10% т.е. 511 мест приходится на долю Баку".

Он отметил, что до 14 июня планируется завершить процесс распределения: "После завершения процесса на личную страницу кандидатов будет направлена информация. Разумеется, до нового учебного года все работы завершатся".