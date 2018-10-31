Минобразования: Документ о школьном оценивании находится на этапе согласования с Минюстом

Bakı. 31 oktyabr. REPORT.AZ/ "Документ о правилах школьного оценивания, утвержденный коллегией министерства образования, находится на этапе согласования с министерством юстиции".
Как сообщает Report, об этом журналистам заявил завотделом программ развития образования министерства образования Эмин Амруллаев.
По его словам, изменения, связанные с малым суммативным оцениванием, предусмотрены лишь для учащихся I класса: "Планируется отмена малого суммативного оценивания для первоклассников. В то же время на повестке сокращение больших суммативов и количества определенных предметов".
Он отметил, что утверждение документа ожидается в ближайшее время.
Samirə AbdullayevaАвтор новости