Минобразования Азербайджана о прекращении занятий в школах

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"Борьба с эпидемией коронавируса с первого дня находится в центре внимания. Сотни школ уже продезинфицированы, процесс продолжится в последующие дни".

Как сообщает Report, об этом заявил заведующий сектором по связям с общественностью Министерства образования Азербайджана Джасарет Валехов.

По его словам, в действующие в школах штабы поступает информация, которая анализируется и соответственно результатам принимается решение.

Официальный представитель Министерства образования также коснулся вопроса относительно прекращения занятий в школах: "Пока решения по этому поводу нет. Ситуация обсуждается. В случае принятия какого-либо решения, в первую очередь будет проинформирована пресса".