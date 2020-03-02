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Минобразования Азербайджана о прекращении занятий в школах

Минобразования Азербайджана о прекращении занятий в школах
© Report

"Борьба с эпидемией коронавируса с первого дня находится в центре внимания. Сотни школ уже продезинфицированы, процесс продолжится в последующие дни". 

Как сообщает Report, об этом заявил заведующий сектором по связям с общественностью Министерства образования Азербайджана Джасарет Валехов. 

По его словам, в действующие в школах штабы поступает информация, которая анализируется и соответственно результатам принимается решение.

Официальный представитель Министерства образования также коснулся вопроса относительно прекращения занятий в школах: "Пока решения по этому поводу нет. Ситуация обсуждается. В случае принятия какого-либо решения, в первую очередь будет проинформирована пресса".  

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