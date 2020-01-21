Минобразования Азербайджана приостанавливает размещение учащихся

С 25-го января по 13-ое февраля будет приостановлен прием связанных с переводом учащихся заявок в портале электронного размещения и созданных с этой целью альтернативных регистрационных центрах.

Как сообщили Report в Министерстве образования Азербайджана, исполнение принятых заявок будет продолжено до указанной даты.

Временная приостановка процесса принятия заявок связана с комплектацией классов в школах.

Отметим, что до сих пор поступило 93 610 электронных обращений в связи с переводом. Из них по 85 250 обращениям ученикам разрешили перевод в другое учебное заведение, а 4 132 обращения на данный момент исполняются. По ряду причин 4 228 запросов отклонены.

Напомним, что процесс размещения учащихся производится с 15 августа текущего года через портал www.sy.edu.az и альтернативные регистрационные центры.