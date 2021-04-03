Министр: Все работники образования будут вакцинированы независимо от возраста

"Чем раньше вводится вакцина, тем быстрее формируется иммунитет".

"Чем раньше вводится вакцина, тем быстрее формируется иммунитет".

Как сообщает Report, об этом отвечая на вопросы на тему “Организация обучения в период пандемии” на своей странице в Фейсбуке заявил министр образования Эмин Амруллаев.

"Вакцинация наших учителей является одним из приоритетных вопросов. Обе дозы должны быть введены в обязательном порядке. Всего было вакцинировано около 800-900 тысяч человек, с ними ничего не случилось. Поэтому бояться не нужно. Со следующей недели все работники образования будут вакцинированы независимо от возраста", - добавил министр.