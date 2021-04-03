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Министр: Все работники образования будут вакцинированы независимо от возраста

Министр: Все работники образования будут вакцинированы независимо от возраста "Чем раньше вводится вакцина, тем быстрее формируется иммунитет".
Наука и образование
3 апреля 2021 г. 17:06
Министр: Все работники образования будут вакцинированы независимо от возраста

"Чем раньше вводится вакцина, тем быстрее формируется иммунитет".

Как сообщает Report, об этом отвечая на вопросы на тему “Организация обучения в период пандемии” на своей странице в Фейсбуке заявил министр образования Эмин Амруллаев.

"Вакцинация наших учителей является одним из приоритетных вопросов. Обе дозы должны быть введены в обязательном порядке. Всего было вакцинировано около 800-900 тысяч человек, с ними ничего не случилось. Поэтому бояться не нужно. Со следующей недели все работники образования будут вакцинированы независимо от возраста", - добавил министр.

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Версия на азербайджанском языке Gələn həftədən bütün təhsil işçiləri yaşından asılı olmayaraq vaksinasiya olunacaq

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