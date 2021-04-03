Министр: Все работники образования будут вакцинированы независимо от возраста

"Чем раньше вводится вакцина, тем быстрее формируется иммунитет".
Как сообщает Report, об этом отвечая на вопросы на тему “Организация обучения в период пандемии” на своей странице в Фейсбуке заявил министр образования Эмин Амруллаев.
"Вакцинация наших учителей является одним из приоритетных вопросов. Обе дозы должны быть введены в обязательном порядке. Всего было вакцинировано около 800-900 тысяч человек, с ними ничего не случилось. Поэтому бояться не нужно. Со следующей недели все работники образования будут вакцинированы независимо от возраста", - добавил министр.