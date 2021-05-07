Министр: Университеты Украины плодотворно сотрудничают с вузами Азербайджана - ВИДЕО

Украинские университеты входят в украинско-азербайджанские образовательные центры

Интервью восточно-европейского бюро Report с министром образования и науки Украины Сергеем Шкарлетом.

- Как Вы оцениваете уровень сотрудничества между Азербайджаном и Украиной в сфере образования и науки?

- Для меня большая честь давать интервью журналисту из Азербайджана, потому как Азербайджан всегда был в приоритете дипломатических, дружественных отношений Украины с другими государствами, особенно на постсоветском пространстве. На сегодня Азербайджан - в приоритете для Украины с точки зрения развития сотрудничества. Многие украинские университеты плодотворно сотрудничают в части высшего образования с азербайджанскими вузами. Так, в 2018 году один из очень перспективных университетов Украины - Национальный университет "Полтавская политехника имени Юрия Кондратюка" подписала межуниверситетский договор с Азербайджанским государственным университетом нефти и промышленности по двойной подготовке бакалавров. Эта была новая история в развитии.

Украинские университеты входят в украинско-азербайджанские образовательные центры. В том университете, где раньше ректором был я, в "Черниговской политехнике", также был открыт Украинско-азербайджанский центр. Азербайджанские коллеги были у нас в гостях. Мы имеем очень плодотворное сотрудничество и с азербайджанской диаспорой, в том числе по подготовке студентов. Мы принимали участие в 2017 году в азербайджанской выставке по популяризации украинского образования. Наверно, уже возникла необходимость повторить такое сотрудничество, потому что и азербайджанские, и украинские университеты существенно продвинулись вперед, и есть что посмотреть.

Еще раз повторюсь, что сегодня Азербайджан входит в топ-стран, с которыми украинские университеты, украинское высшее образование хочет и стремится налаживать дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество.

- Сколько азербайджанских студентов получают образование в Украине на сегодняшний день и сколько украинских студентов - в Азербайджане?

- На 1 января 2021 года – 4 628 граждан Азербайджанской Республики находятся у нас в Украине по образовательным программам. Например, 4 475 человек по основному дневному обучению, 20 – на подготовительном отделении на языковой подготовке и 133 гражданина Азербайджана - на последипломном образовании. Что касается наличия украинских студентов в Азербайджане, с 2017 года статистика не велась, потому что у нас есть автономия на обучение, не все предоставляют нам эти данные. Но по имеющимся у нас сведениям, 32 человека учатся в азербайджанских университетах. Но реально немного сменилось общее отношение граждан, в принципе, они не обязаны нам отчитываться - куда они едут и зачем. Это их право, их осознанный конституционный выбор. К сожалению, программы межгосударственного обмена между Украиной и Азербайджаном сейчас нет, но мы вправе в межправительственной комиссии это дело как-то обговорить и продумать, каким образом мы будем двигаться дальше.

- А раньше эти программы были?

- С другими странами они у нас есть. Мы с уважаемой госпожой послом Эльмирой Ахундовой обсуждали вопрос относительно межправительственной комиссии по углублению сотрудничества в части образовательных программ. С другими странами у нас есть межгосударственные стипендии, например, с Таджикистаном, Китаем, африканскими странами.

- Сергей Николаевич, какие проекты существуют или планируется реализовывать между Украиной и Азербайджаном в сфере образования и науки?

- У нас основное - это эквивалентность признания документов. Например, у нас существует межправительственное соглашение между Кабинетом министров Украины и Правительством Азербайджана о взаимном признании и эквивалентности дипломов. Это очень важный документ на сегодня. Как раз по этому соглашению мы имеем возможность принимать студентов - Азербайджан - украинских студентов, а Украина - азербайджанских. В 97-м году был подписан договор между Министерством образования Республики Украина и Министерством образования Азербайджанской Республики о сотрудничестве в сфере образования. К сожалению, с 2007 года оно утратило силу и на переговорах с госпожой послом мы договаривались, что возобновим действия этого соглашения о сотрудничестве в сфере образования.

Еще одним важным аспектом является научно-техническое сотрудничество. Оно позволяет решать очень важные вопросы, такие как реализация совместных научных проектов, обмен научными исследованиями, научными работниками. К сожалению, соглашение о научно-техническом сотрудничестве утратило силу еще в 2005 году. Также работаем с посольством для его возобновления и введения в действие.

Мы в сентябре 2020 года с госпожой послом встречались и договорились о проведении онлайн-заседания совместной комиссии в соответствии с 11-й статьей Соглашения между Кабинетом министров Украины и Правительством Азербайджана о взаимном признании и эквивалентности документов. У нас идут организационные мероприятия в части сотрудничества университетов, например, Национального университета "Полтавская политехника им. Кондратюка" и Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности. Скоро будут первые защиты бакалавров.

Это такой знаковый момент, ведь 4 года назад университеты заключили соглашение, отучили программу, и теперь мы должны посмотреть, насколько успешным был этот проект и дальше пропагандировать его к расширению сотрудничества, потому что двойные дипломы дадут возможность еще более углубить сотрудничество в сфере образования и науки. У нас опять же налажено межуниверситетское сотрудничество Харьковского политехнического института и Бакинского государственного университета и Азербайджанского технического университета. Это очень мощные азербайджанские вузы, которые охватывают инженерную подготовку.

Сегодня также очень важен вопрос об обмене исследователями, аспирантами и магистрантами, но мы должны возобновить действие нашего договора о научно-техническом сотрудничестве.

- Каким факультетам, специальностям студенты отдают предпочтение?

- Статистика по странам мало меняется, есть некоторые исключения. Как правило, это право, менеджмент, все экономические специальности, это и финансы и банковское дело, страхование, экономика, а также, что очень важно, это речной и морской транспорт. Плюс, в последнее время - это все сферы IT, все высокотехнологические сферы.

- Господин министр, вопрос щепетильный. В Азербайджане встречаются случаи проблемного признания дипломов ряда вузов Украины. Как планируется решить эту проблему? Какие вузы в этой связи лучше выбирать?

- На сегодня все формы собственности являются равными в Украине, поэтому и в случае с частными, и в случае с государственными университетами в первую очередь нужно смотреть на наличие лицензии и наличие свидетельства об аккредитации. Лицензия дает право университету осуществлять образовательную деятельность. Без лицензии поступать в любой университет невозможно. Я на сегодня не знаю подтвержденных случаев по какому-то университету, претензий не было. Если они есть, я готов от министерства образования Республики Азербайджан, от граждан принять соответствующий запрос, разберемся и посмотрим.

Могут быть случаи, когда не сильно добросовестные университеты, ведя хозяйственную деятельность, например, без лицензии, просто собирают деньги с доверчивых иностранцев и т.д. Такое может быть. Для любых родителей, самих абитуриентов, уполномоченных представителей рекрутинговых компаний в первую очередь важна лицензия. Лицензия дает право на осуществление образовательной деятельности. И второе - это сертификат об аккредитации. Сертификат об аккредитации говорит о способности университета выдать диплом. Если какого-то из этих документов нет, деятельность образовательного учреждения считается нелегитимной.

- В настоящее время идет война на востоке Украины. Для нас это знакомая проблема, мы такое пережили и решили. Мы видели несомненную поддержку от Украины, все поддерживали нас. В связи с этим хотелось бы узнать, сколько учащихся вынужденно прервали обучение в данной зоне? Сколько учебных заведений пострадали в результате конфликта?

- Спасибо за вопрос и, прежде всего, большое спасибо азербайджанскому народу за поддержку. Действительно, в любом случае беда, как правило, объединяет, не оставляет равнодушным никого. К сожалению, до возникшего конфликта в зоне боевых действий у нас было 17 высших учебных заведений, 17 университетов было перемещено. До начала конфликта в Донецкой и Луганской областях обучалось более чем 124 тыс. студентов, т.е. огромное количество. У нас только сегодня, по подтвержденным данным, в Донецкой области повреждено 93 учебных заведения. Это и садики, и школы – все учебные заведения. В Луганской области – 26. Как правило, все эти учебные заведения получили основные повреждения в 2014-15 гг.

Сейчас есть Декларация о безопасности школ, подписанная с Организацией Объединенных Наций, с ЮНИСЕФ, и, несмотря на продолжение вооруженного конфликта, этой декларации придерживаются. Очень много международных фондов и грантов, в том числе Детский фонд при ООН, ЮНИСЕФ очень здорово поддерживают учреждения образования, в том числе и программами восстановления этих заведений. Несмотря ни на какую ситуацию, дети не должны быть заложниками взрослых. Вооруженный конфликт не должен сказываться на образовании. Это и ООН, это и ЮНИСЕФ, и целый ряд международных организаций признают и всячески оказывают помощь в этой части. Мы очень благодарны за это.