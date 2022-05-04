Министр рассказал о строящихся школах в Баку и на Абшероне

На данном этапе близится к завершению строительство большой школы в поселке Сарай Абшеронского района.

На данном этапе близится к завершению строительство большой школы в поселке Сарай Абшеронского района.

Как сообщает Report, об этом заявил министр образования Эмин Амруллаев, говоря о проделанной работе по расширению сети школ в Баку и окрестностях.

По его словам, проблема переполненности классов в средних школах в бакинском поселке Бина будет решена в рамках проектов, осуществляемых по линии Министерства образования и Фонда Гейдара Алиева: "В этом поселке продолжается строительство двух школ, что будет способствовать решению проблемы. Немного серьезнее проблема в Хырдалане, где уже ведется строительство школы на 2 000 учащихся. Там мы приступили к проектированию еще одного здания школы. Возведение школ в этом году планируется и в Масазыре. Главной проблемой в Баку и окрестностях остается не ремонт школьных зданий, а переполненность классов в учебных заведениях".