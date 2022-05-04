О нас
Аудио новости

Министр рассказал о строящихся школах в Баку и на Абшероне

Министр рассказал о строящихся школах в Баку и на Абшероне На данном этапе близится к завершению строительство большой школы в поселке Сарай Абшеронского района.
Наука и образование
4 мая 2022 г. 13:26
Министр рассказал о строящихся школах в Баку и на Абшероне

На данном этапе близится к завершению строительство большой школы в поселке Сарай Абшеронского района.

Как сообщает Report, об этом заявил министр образования Эмин Амруллаев, говоря о проделанной работе по расширению сети школ в Баку и окрестностях.

По его словам, проблема переполненности классов в средних школах в бакинском поселке Бина будет решена в рамках проектов, осуществляемых по линии Министерства образования и Фонда Гейдара Алиева: "В этом поселке продолжается строительство двух школ, что будет способствовать решению проблемы. Немного серьезнее проблема в Хырдалане, где уже ведется строительство школы на 2 000 учащихся. Там мы приступили к проектированию еще одного здания школы. Возведение школ в этом году планируется и в Масазыре. Главной проблемой в Баку и окрестностях остается не ремонт школьных зданий, а переполненность классов в учебных заведениях".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Nazir Bakı və Abşeronda inşası davam edən məktəblərdən danışıb

Другие новости из категории

Министр образования о проведении Последнего звонка в школах Азербайджана
Министр образования о проведении "Последнего звонка" в школах Азербайджана
4 мая 2022 г. 13:07
В Азербайджане более 6 тыс. учителей хотят сменить место работы
В Азербайджане более 6 тыс. учителей хотят сменить место работы
4 мая 2022 г. 12:58
Министр: В скором времени школы откроются в Джебраиле, Суговушане, Зангилане
Министр: В скором времени школы откроются в Джебраиле, Суговушане, Зангилане
4 мая 2022 г. 12:02
В Азербайджане начинается прием детей в первый класс
В Азербайджане начинается прием детей в первый класс
4 мая 2022 г. 06:01
Житель Кюрдаханы: Рад, что наши дети, внуки будут учиться в современной школе
Житель Кюрдаханы: Рад, что наши дети, внуки будут учиться в современной школе
3 мая 2022 г. 14:36
Построенная в Баку по инициативе Фонда Гейдара Алиева новая школа рассчитана на 960 мест
ФотоПостроенная в Баку по инициативе Фонда Гейдара Алиева новая школа рассчитана на 960 мест
2 мая 2022 г. 17:42
Выпускники 9-х классов сдали итоговый экзамен
Выпускники 9-х классов сдали итоговый экзамен
1 мая 2022 г. 14:54
Завершилось первое солнечное затмение года
Завершилось первое солнечное затмение года
1 мая 2022 г. 02:39
В Азербайджане начались пятидневные каникулы для учащихся начальных классов
В Азербайджане начались пятидневные каникулы для учащихся начальных классов
1 мая 2022 г. 00:25
В Москве прошел диктант по азербайджанскому языку 
В Москве прошел диктант по азербайджанскому языку 
30 апреля 2022 г. 17:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi