Министр: Правила приема учителей на работу останутся теми же

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Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ "Прием учителей на работу проходит поэтапно. В этом году правила останутся теми же".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил министр образования Джейхун Байрамов.

По его словам, в первую очередь имеющиеся вакансии открываются для включенных в систему учителей:

"Включенные в систему учителя, которые из-за семейного положения или по каким-либо другим причинам сменили место жительства, при отборе вакантных мест получают право участия в конкурсе. В едином порядке мы проводим его в июне. Думаю, в этом году конкурс будет проведен в том же месяце".

Министр добавил, что на этапе конкурса по централизованному приему учителей на работу изменения не ожидаются:

"Для учителей, которые были приняты на работу по тем или иным основаниям не во время первого объявления вакансий в прошлом году, а во время второго распределения, созданы условия для постоянной работы. В начале этого учебного года эти учителя уже приступят к работе".