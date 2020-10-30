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Министр образования: Задействованные платформы будут работать без VPN

Министр образования: Задействованные платформы будут работать без VPN В ближайшие две недели мы будем проводить обучение дистанционно
Наука и образование
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30 октября 2020 г. 11:31
Министр образования: Задействованные платформы будут работать без VPN
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В стране проведена работа по восстановлению работы ряда онлайн-платформ.

Как сообщает Report, об этом министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев заявил на сегодняшнем брифинге в оперативном штабе при Кабинете министров.

По его словам, были проведены совместные тестирования с соответствующими органами:

"Во многих случаях мы видим, что использование гражданами VPN создает проблемы. Платформы, которые мы запустим, будут работать без VPN".

В ближайшие две недели мы будем проводить обучение дистанционно, добавил министр.

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Версия на азербайджанском языке Təhsil naziri: "İstifadəyə verəcəyimiz platformalar VPN-siz işləyəcək"

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