Министр образования: Задействованные платформы будут работать без VPN

В ближайшие две недели мы будем проводить обучение дистанционно

В стране проведена работа по восстановлению работы ряда онлайн-платформ.

Как сообщает Report, об этом министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев заявил на сегодняшнем брифинге в оперативном штабе при Кабинете министров.

По его словам, были проведены совместные тестирования с соответствующими органами:

"Во многих случаях мы видим, что использование гражданами VPN создает проблемы. Платформы, которые мы запустим, будут работать без VPN".

В ближайшие две недели мы будем проводить обучение дистанционно, добавил министр.