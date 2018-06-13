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    Министр образования подписал приказ о "Последнем звонке"

    Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ Министр образования Джейхун Байрамов подписал приказ о "Последнем звонке". 

    Как сообщает Report, согласно приказу, мероприятие по случаю "Последнего звонка" будет организовано 14 июня на территории каждого учебного заведения. 

    В документе руководству школ рекомендуется приглашать на мероприятие представителей родительских комитетов, родительско-педагогических ассоциаций, представителей общественности, бывших выпускников. 

    В приказе также отразились вопросы проведения местными органами управления образования содержательного мероприятия по случаю "Последнего звонка" и принятия необходимых мер по обеспечению безопасности учащихся. 

    Контроль за исполнением приказа поручен и.о. руководителя Аппарата, советнику Мухтару Мамедову. 

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