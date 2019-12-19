Министр образования ознакомился с условиями, созданными в школе села Падар Огузского района - ФОТО

Министр образования Джейхун Байрамов ознакомился с условиями, созданными в общеобразовательной школе села Падар Огузского района после капитального ремонта.

Как сообщает Report, сначала министр образования Джейхун Байрамов и глава Исполнительной власти Огузского района Эйваз Гурбанов почтили память и возложили цветы к памятнику общенациональному лидеру Гейдару Алиеву.

В ходе ознакомления с условиями, созданными в общеобразовательной школе, было отмечено, что средняя школа села Падар в Огузском районе функционирует с 1883 года. В школе обучается 460 учеников, имеются 24 классные комнаты, лаборатории физики, химии и биологии, кабинеты технологии и информатики, библиотека и читальный зал, столовая и физкультурный зал. Для отопления здания школы были установлены современная котельная и насосная.

Затем состоялась встреча с преподавателями школы. Говоря о заботе и внимании президента Ильхама Алиева к сфере образования, Джейхун Байрамов рассказал о проделанной работе по модернизации школьной инфраструктуры в нашей стране и о прогрессе, достигнутом в улучшении качества образования.