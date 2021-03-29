Министр образования о посещаемости учащихся в школах

"Сегодня в 98.4 процентах общеобразовательных учреждений обучение организовано по традиционному методу".

"Сегодня в 98.4 процентах общеобразовательных учреждений обучение организовано по традиционному методу".

Как передает Report, об этом сообщил министр образования Эмин Амруллаев на своей странице в Фейсбуке.

Он отметил, что посещаемость учащихся составляет до 80 процентов: "На сегодняшний день более 50 процентов преподавателей и технического персонала старше 50 лет были вакцинированы, и процесс продолжается. Чтобы поддерживать непрерывность образования в его традиционной форме соблюдение правил личной гигиены является для нас наиболее важным фактором".