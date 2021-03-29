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Министр образования о посещаемости учащихся в школах

Министр образования о посещаемости учащихся в школах "Сегодня в 98.4 процентах общеобразовательных учреждений обучение организовано по традиционному методу".
Наука и образование
29 марта 2021 г. 20:42
Министр образования о посещаемости учащихся в школах

"Сегодня в 98.4 процентах общеобразовательных учреждений обучение организовано по традиционному методу".

Как передает Report, об этом сообщил министр образования Эмин Амруллаев на своей странице в Фейсбуке.

Он отметил, что посещаемость учащихся составляет до 80 процентов: "На сегодняшний день более 50 процентов преподавателей и технического персонала старше 50 лет были вакцинированы, и процесс продолжается. Чтобы поддерживать непрерывность образования в его традиционной форме соблюдение правил личной гигиены является для нас наиболее важным фактором".

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Версия на азербайджанском языке Təhsil naziri məktəblərdə şagirdlərin davamiyyətini açıqladı

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