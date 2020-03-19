Министр образования Азербайджана обратился к родителям - ВИДЕО

Министр образования Азербайджана Джейхун Байрамов поздравил учащихся, педагогов и родителей с праздником Новруз.

Как сообщает Report, в тексте поздравления говорится:

"Дорогие учащиеся, уважаемые родители! От всей души поздравляю вас с наступающим праздником Новруз, желаю вам весеннего настроения, крепкого здоровья и успехов в будущих начинаниях.

Согласно информации ЮНЕСКО, в настоящее время в более 100 странах мира свыше 800 миллионов учащихся и студентов не посещают занятия. Во многих странах коронавирусная инфекция отрицательно сказалась на повседневной жизни людей. Школы и другие учебные заведения закрыты. Это не обошло стороной и нашу страну. По этой причине процесс преподавания и обучения был приостановлен во всех учебных заведениях.

Наши дети, привыкшие ежедневно ходить в школу, теперь дома. Чтобы они не отставали от учебы и эффективно проводили время, мы решили организовать дистанционное обучение. С 11 марта мы приступили к вещанию телепрограммы "Время урока" ("Dərs vaxt") на телеканалах "Меденийет" и "ARB Гюнеш". Телеуроки охватывают все классы и большинство предметов. Надеюсь, что наши учащиеся воспользуются этой возможностью, и, выполняя все заданные дистанционно задания, после возобновления занятий вернутся в классы и аудитории подготовленными. Вы, родители, должны поддержать их в этом и создать условия, чтобы ваши дети смогли уделить время обучению на дому. Уверен, что в ближайшее время все вернется на круги своя. Учебный процесс в образовательных учреждениях возобновится. Еще раз поздравляю вас с праздником Новруз, желаю вам достатка и здоровья!".