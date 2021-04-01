Министр о причинах закрытия школ в ряде городов и районов

"Сегодня было принято решение о переходе на дистанционное обучение общеобразовательных учебных заведений на территориях, где преобладает заражение (Баку, Сумгайыт, Гянджа, Шеки и Абшеронский район). Анализы показывают, что больше 80% заражений за последню

"Сегодня было принято решение о переходе на дистанционное обучение общеобразовательных учебных заведений на территориях, где преобладает заражение (Баку, Сумгайыт, Гянджа, Шеки и Абшеронский район). Анализы показывают, что больше 80% заражений за последнюю неделю пришлись на эти регионы".

Как передает Report, об этом на своей странице в Facebook написал министр образования Эмин Амруллаев.

Он отметил, что в местах, где случаев заражения меньше, обучение будет проходить в очной форме, однако если случаи заражения возрастут, обучение планируется перевести на дистанционную форму и на этих территориях: "Уважаемая образовательная общественность, как известно, продолжается вакцинация педагогического и технического персонала. Еще раз подчеркиваю, что вакцинация – важный фактор для непрерывного обучения учащихся и обеспечения регулярной деятельности учебных заведений. Считаю важным активное участие в этом процессе каждого из вас. Вакцинация в короткие сроки учителей и других работающих в школах лиц – обязательный момент для ускорения перехода на традиционную форму обучения".