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Министр: О "Последнем звонке" в школах пока говорить рано

Министр: О "Последнем звонке" в школах пока говорить рано Министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев считает, что сейчас рано говорить о том, будет ли проводиться "Последний звонок" в школах по завершении этого учебного года.
Наука и образование
13 апреля 2022 г. 11:48
Министр: О Последнем звонке в школах пока говорить рано

Министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев считает, что сейчас рано говорить о том, будет ли проводиться "Последний звонок" в школах по завершении этого учебного года.

Как сообщает Report, министр сказал журналистам, что подобные решения принимаются оперативным штабом при Кабинете министров с учетом текущей ситуации.

"До конца учебного года осталось около 2 месяцев. Если сложится благоприятная ситуация, то, возможно, "Последний звонок" в школах пройдет в формате, приближенном к традиционному".

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Версия на азербайджанском языке Bu il məktəblərdə "Son zəng" tədbirləri keçiriləcəkmi?

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