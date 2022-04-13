Министр: О "Последнем звонке" в школах пока говорить рано

Министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев считает, что сейчас рано говорить о том, будет ли проводиться "Последний звонок" в школах по завершении этого учебного года.

Министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев считает, что сейчас рано говорить о том, будет ли проводиться "Последний звонок" в школах по завершении этого учебного года.

Как сообщает Report, министр сказал журналистам, что подобные решения принимаются оперативным штабом при Кабинете министров с учетом текущей ситуации.

"До конца учебного года осталось около 2 месяцев. Если сложится благоприятная ситуация, то, возможно, "Последний звонок" в школах пройдет в формате, приближенном к традиционному".