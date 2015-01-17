Микаил Джаббаров: Вчерашнее распоряжение президента является наглядным примером внимания с его стороны к учительской профессии

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ "Распоряжение президента Ильхама Алиева о повышении нормы учебной нагрузки и заработной платы учителей государственных общеобразовательных учреждений, прошедших диагностическое оценивание знаний и навыков, является наглядным примером внимания со стороны главы государства к учительской профессии". Как сообщает Report, об этом на сегодняшней пресс-конференции заявил министр образования Микаил Джаббаров.

Он напомнил, что этим распоряжением в 1,5 раза увеличена недельная норма учебной нагрузки учителей и в среднем в 2 раза их месячный должностной оклад.

Часть распоряжения, связанная с недельной нормой нагрузки и повышением заработной платы, вступает в силу с 1 января 2015 года.



