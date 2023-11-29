Министр: Карабахский университет станет научно-исследовательским центром

Карабахский университет станет научно-исследовательским центром, который мы так ждали. У нас появится возможность построить все заново.

Карабахский университет станет научно-исследовательским центром, который мы так ждали. У нас появится возможность построить все заново.

Как сообщает Report, об этом сказал министр науки и образования Эмин Амруллаев в ходе выступления на сегодняшнем общем собрании НАНА.

"Невозможно создать университет за один день. Но мы хотим верить, что в сентябре 2024 года у нас будет возможность увидеть там студентов, исследователей, молодых ученых", - сказал министр.

Отметим, что 28 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании в городе Ханкенди Карабахского университета.