О нас

Министр: Карабахский университет станет научно-исследовательским центром

Министр: Карабахский университет станет научно-исследовательским центром Карабахский университет станет научно-исследовательским центром, который мы так ждали. У нас появится возможность построить все заново.
Наука и образование
29 ноября 2023 г. 12:39
Министр: Карабахский университет станет научно-исследовательским центром

Карабахский университет станет научно-исследовательским центром, который мы так ждали. У нас появится возможность построить все заново.

Как сообщает Report, об этом сказал министр науки и образования Эмин Амруллаев в ходе выступления на сегодняшнем общем собрании НАНА.

"Невозможно создать университет за один день. Но мы хотим верить, что в сентябре 2024 года у нас будет возможность увидеть там студентов, исследователей, молодых ученых", - сказал министр.

Отметим, что 28 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании в городе Ханкенди Карабахского университета.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Elm və təhsil naziri Qarabağ Universitetinin yaradılmasından danışıb

Экслюзивные новости

Аналитик: Возврат отношений Азербайджана и США к прежним крайне важен
Аналитик: Возврат отношений Азербайджана и США к прежним крайне важен
28 ноября 2023 г. 17:03
Найджел Эллвей: СМИ очень важный инструмент для борьбы с минной угрозой
Найджел Эллвей: СМИ очень важный инструмент для борьбы с минной угрозой
28 ноября 2023 г. 15:58
Британский эксперт: Азербайджан может стать примером для многих стран в вопросе разминирования
Британский эксперт: Азербайджан может стать примером для многих стран в вопросе разминирования
28 ноября 2023 г. 15:46
Обнародовано число иностранцев, работающих в Карабахе и Восточном Зангезуре
Обнародовано число иностранцев, работающих в Карабахе и Восточном Зангезуре
27 ноября 2023 г. 15:39
Подана апелляция на решение суда по делу Вагифа Хачатуряна
Подана апелляция на решение суда по делу Вагифа Хачатуряна
27 ноября 2023 г. 13:32
Назван объем срочных вкладов, которые будут освобождены от налогообложения
Назван объем срочных вкладов, которые будут освобождены от налогообложения
24 ноября 2023 г. 17:34
Перед чемпионатом Европы у азербайджанского шахматиста украли ноутбук
Перед чемпионатом Европы у азербайджанского шахматиста украли ноутбук
24 ноября 2023 г. 15:49
Стала известна дата обсуждения в ММ законопроекта о создании Агдеринского района - ЭКСКЛЮЗИВ
Стала известна дата обсуждения в ММ законопроекта о создании Агдеринского района - ЭКСКЛЮЗИВ
23 ноября 2023 г. 17:26
Генсек ECATA: Азербайджан и Казахстан могут создать транспортно-логистическую систему по принципу единого окна
Генсек ECATA: Азербайджан и Казахстан могут создать транспортно-логистическую систему по принципу "единого окна"
22 ноября 2023 г. 18:47
Госминистр Великобритании по европейскому региону прибыл в Азербайджан
Госминистр Великобритании по европейскому региону прибыл в Азербайджан
22 ноября 2023 г. 11:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi