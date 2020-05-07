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Министр: Детские сады не откроются летом

Министр :" Детские сады не откроются летом"

Открытие государственных детских садов в летние месяцы не планируется.  

Как сообщает Report, об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров заявил министр образования Джейхун Байрамов

По его словам, работающий в государственных учреждениях педагогический состав полностью получил заработную плату: "Механизм господдержки касательно частного сектора включает и частные детсады. Летом дошкольные учреждения не функционируют. Решения об открытии дошкольных образовательных учреждений с 1 июня нет". 

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