Министр :" Детские сады не откроются летом"

Открытие государственных детских садов в летние месяцы не планируется.

Как сообщает Report, об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров заявил министр образования Джейхун Байрамов.

По его словам, работающий в государственных учреждениях педагогический состав полностью получил заработную плату: "Механизм господдержки касательно частного сектора включает и частные детсады. Летом дошкольные учреждения не функционируют. Решения об открытии дошкольных образовательных учреждений с 1 июня нет".