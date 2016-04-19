​Министр: Будет восстановлена традиция предоставления директорам шанса для выбора педагогов

Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ "В последние годы министерство образования внимательно относится к отбору педагогов для работы в школах. Один из важных вопросов заключается в обеспечении прозрачности при приеме. Однако мы планируем постоянно совершенствовать данную программу".

Как сообщает Report, об этом заявил министр образования Микаил Джаббаров, выступая во время презентации проекта "Обучай для Азербайджана".

По словам министра, сила системы образования измеряется силой педагогов: "На данный момент основная наша задача заключается в восстановлении процесса независимого отбора директорами школ педагогов, показавших высокие результаты. На данный момент мы рассматриваем возможности в данной области".

Министр отметил о наличии разницы между педагогами, показавшими высокие академические достижения, и педагогами со слабыми результатами: "Если мы хотим добиться высокого результата и раскрытия по возможности потенциала учащихся, нам необходимо повысить уровень учебных заведений с низким показателем".