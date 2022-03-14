Внесена ясность в вопрос привлечения к процессу обучения в Азербайджане учащихся из Украины

Министерство образования внесло ясность в вопрос привлечения к процессу обучения в Азербайджане учащихся из Украины.

Министерство образования внесло ясность в вопрос привлечения к процессу обучения в Азербайджане учащихся из Украины.

В ответ на запрос Report в Министерстве сообщили, что прием учащихся из зарубежных стран в общеобразовательные учреждения осуществляется с помощью электронного программного обеспечения с учетом требований пункта 4.4 “Правил приема и перемещения детей (учащихся) в общеобразовательные учреждения”, утвержденных Решением Коллегии Министерства образования от 6 ноября 2014 года № 1/3. (www.sy.edu.az).

Было отмечено, что для обеспечения перемещения своих детей родитель или законный представитель, переехавший из-за рубежа, в первую очередь должен обратиться в местный орган управления образованием или общеобразовательное учреждение по месту жительства: "На основании документов, представленных местным органом управления образованием, определяется класс, в котором будет обучаться учащийся. При отсутствии документов об образовании или невозможности определить класс, в который должен быть принят ученик, уровень подготовки ученика, обучающегося в I-XI классах, в соответствии с учебными программами (учебными планами) этих классов проверяется комиссией, созданной местными органами управления образованием, и определяется класс, в котором он будет учиться".