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Внесена ясность в вопрос привлечения к процессу обучения в Азербайджане учащихся из Украины 

Внесена ясность в вопрос привлечения к процессу обучения в Азербайджане учащихся из Украины  Министерство образования внесло ясность в вопрос привлечения к процессу обучения в Азербайджане учащихся из Украины.
Наука и образование
14 марта 2022 г. 13:23
Внесена ясность в вопрос привлечения к процессу обучения в Азербайджане учащихся из Украины 

Министерство образования внесло ясность в вопрос привлечения к процессу обучения в Азербайджане учащихся из Украины.

В ответ на запрос Report в Министерстве сообщили, что прием учащихся из зарубежных стран в общеобразовательные учреждения осуществляется с помощью электронного программного обеспечения с учетом требований пункта 4.4 “Правил приема и перемещения детей (учащихся) в общеобразовательные учреждения”, утвержденных Решением Коллегии Министерства образования от 6 ноября 2014 года № 1/3. (www.sy.edu.az).

Было отмечено, что для обеспечения перемещения своих детей родитель или законный представитель, переехавший из-за рубежа, в первую очередь должен обратиться в местный орган управления образованием или общеобразовательное учреждение по месту жительства: "На основании документов, представленных местным органом управления образованием, определяется класс, в котором будет обучаться учащийся. При отсутствии документов об образовании или невозможности определить класс, в который должен быть принят ученик, уровень подготовки ученика, обучающегося в I-XI классах, в соответствии с учебными программами (учебными планами) этих классов проверяется комиссией, созданной местными органами управления образованием, и определяется класс, в котором он будет учиться".

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Версия на азербайджанском языке Nazirlik Ukraynadan Azərbaycana gətirilən şagirdlərin tədrisə cəlb olunmasına aydınlıq gətirib

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