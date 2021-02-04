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Министерство: Основные предметы будут преподаваться в очной форме

Министерство: Основные предметы будут преподаваться в очной форме В связи с этим были составлены и направлены на места учебные планы
Наука и образование
4 февраля 2021 г. 13:25
Министерство: Основные предметы будут преподаваться в очной форме
Рашад Тагиев
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"С 15 февраля в V-IX классах в Баку, Сумгайыте и на Абшероне будет возобновлено обучение в очной форме два раза в неделю. В связи с этим были составлены и направлены на места учебные планы".

Как сообщает Report, об этом сообщил начальник отдела организации и управления общим образованием Министерства образования Азербайджана Рашад Тагиев.

По словам Р.Тагиева, основные предметы, по которым будут сдаваться выпускные экзамены, будут преподаваться очно: "Остальные предметы будут преподаваться онлайн".

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