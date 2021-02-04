Министерство: Основные предметы будут преподаваться в очной форме

В связи с этим были составлены и направлены на места учебные планы

"С 15 февраля в V-IX классах в Баку, Сумгайыте и на Абшероне будет возобновлено обучение в очной форме два раза в неделю. В связи с этим были составлены и направлены на места учебные планы".

Как сообщает Report, об этом сообщил начальник отдела организации и управления общим образованием Министерства образования Азербайджана Рашад Тагиев.

По словам Р.Тагиева, основные предметы, по которым будут сдаваться выпускные экзамены, будут преподаваться очно: "Остальные предметы будут преподаваться онлайн".