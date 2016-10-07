Минобразования Азербайджана прокомментировало информацию о тяжелых школьных ранцах

Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ Министерство образования Азербайджана прокомментировало информацию о том, что школьные ранцы слишком тяжелые.

Как передает Report, в заявлении журналистам заместитель министра образования Джейхун Байрамов подчеркнул, что недельная учебная нагрузка в общеобразовательных школах распределена в соответствии с международными стандартами.

Замминистра отметил, что представленные министерством образования учебники, их количество и вес не превышают предусмотренные для детей нормы: "Если родители кладут в ранцы какие-то дополнительные предметы, это трудно комментировать. Во многих случаях этот вопрос поднимался и обсуждался. Однако, видимо, в ранцы кладут нужные и ненужные дополнительные предметы. Родители должны быть внимательными в этом вопросе".