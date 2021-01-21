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Минобразования об оценивании знаний в средних школах

Минобразования об оценивании знаний в средних школах "Оценивание необходимо для измерения уровня усваивания во время дистанционного обучения. Принятие этого решения не было неожиданным. В раздаваемых родителям листах также отмечалось, что знания их детей будут оцениваться".
Наука и образование
21 января 2021 г. 16:50
Минобразования об оценивании знаний в средних школах

"Оценивание необходимо для измерения уровня усваивания во время дистанционного обучения. Принятие этого решения не было неожиданным. В раздаваемых родителям листах также отмечалось, что знания их детей будут оцениваться".

Как сообщает Report, об этом, выступая на тему "Внутришкольное оценивание в период особого карантинного режима", заявила завотделом содержания, обучения и оценки общего образования Министерства образования Вафа Ягублу.

Завотделом заявила, что они не проводят искусственного оценивания: "Мы знаем, с чем столкнемся. Но все же знания учеников должны быть оценены, чтобы узнать недочеты".

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Версия на азербайджанском языке Təhsil Nazirliyi orta məktəblərdə aparılan qiymətləndirmənin səbəbini açıqlayıb

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