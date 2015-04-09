Минобразования объявило конкурс для желающих получить образование за рубежом

Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ Объявлен конкурс на получение образования за рубежом в 2015-2016 учебном году в рамках "Государственной программы по обучению азербайджанской молодежи в зарубежных странах на 2007-2015 годы". Об этом сообщили Report в министерстве образования.

Так, в соответствии со "Списком высших учебных заведений и приоритетных специальностей, которые выбраны для получения молодежью образования за рубежом", утвержденном распоряжением председателя Комиссии по образованию при Президенте №8 от 09.02.2015 года, граждане Азербайджана могут ознакомиться с условиями объявленного конкурса, списком необходимых документов и другой информацией, перейдя по следующей ссылке:

http://xaricdetehsil.edu.gov.az/uploads/elan2015.pdf