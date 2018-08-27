Министерство обнародовало имена педагогов, набравших высокие баллы в конкурсе по приему на работу - СПИСОК

Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ Министерство образования Азербайджана обнародовало имена педагогов, набравших высокие баллы в конкурсе по приему на работу.

Как сообщили Report в министерстве, один педагог набрал самый высокий балл - 60 баллов. Баллы пятерых человек составили 58-59.

Отмечается, что по первому этапу конкурса по приему на работу педагогов в общеобразовательные школы на 2018/2019 учебный год работу получили 3692 кандидата.

На данный момент осуществляется дополнительное размещение педагогов на оставшиеся вакансии с бессрочным контрактом.

В нижеследующей инфографике можно ознакомиться с кандидатами, показавшими на первом этапе высокий результат.

Предлагаем вниманию читателей список набравших высокие баллы педагогов:

Гюнай Аллахвердиева - полная средняя школа №166 города Баку - 60 баллов.

Идрис Абыев - полная средняя школа №102 города Баку - 59 баллов.

Айтадж Зиядханлы - полная средняя школа имени Р.Оджагова в селе Буйнуз Исмаиллинского района - 59 баллов.

Шахин Гусейнов - полная средняя школа имени Х.Азизова поселка Вургун Агдашского района - 58 баллов.

Нурана Аббасова - полная средняя школа №44 города Баку - 58 баллов.

Эльмар Аббаслы - полная средняя школа №10 города Гянджа - 58 баллов.