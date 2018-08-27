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    Министерство обнародовало имена педагогов, набравших высокие баллы в конкурсе по приему на работу - СПИСОК

    Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ Министерство образования Азербайджана обнародовало имена педагогов, набравших высокие баллы в конкурсе по приему на работу. 

    Как сообщили Report в министерстве, один педагог набрал самый высокий балл - 60 баллов. Баллы пятерых человек составили 58-59.  

    Отмечается, что по первому этапу конкурса по приему на работу педагогов в общеобразовательные школы на 2018/2019 учебный год работу получили 3692 кандидата. 

    На данный момент осуществляется дополнительное размещение педагогов на оставшиеся вакансии с бессрочным контрактом. 

    В нижеследующей инфографике можно ознакомиться с кандидатами, показавшими на первом этапе высокий результат. 

    Предлагаем вниманию читателей список набравших высокие баллы педагогов: 

    Гюнай Аллахвердиева - полная средняя школа №166 города Баку - 60 баллов. 

    Идрис Абыев - полная средняя школа №102 города Баку - 59 баллов.

    Айтадж Зиядханлы - полная средняя школа имени Р.Оджагова в селе Буйнуз Исмаиллинского района - 59 баллов. 

    Шахин Гусейнов - полная средняя школа имени Х.Азизова поселка Вургун Агдашского района - 58 баллов.  

    Нурана Аббасова - полная средняя школа №44 города Баку - 58 баллов. 

    Эльмар Аббаслы - полная средняя школа №10 города Гянджа - 58 баллов. 

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