Министерство обнародовало имена педагогов, набравших высокие баллы в конкурсе по приему на работу - СПИСОК

Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ Министерство образования Азербайджана обнародовало имена педагогов, набравших высокие баллы в конкурсе по приему на работу.
Как сообщили Report в министерстве, один педагог набрал самый высокий балл - 60 баллов. Баллы пятерых человек составили 58-59.
Отмечается, что по первому этапу конкурса по приему на работу педагогов в общеобразовательные школы на 2018/2019 учебный год работу получили 3692 кандидата.
На данный момент осуществляется дополнительное размещение педагогов на оставшиеся вакансии с бессрочным контрактом.
В нижеследующей инфографике можно ознакомиться с кандидатами, показавшими на первом этапе высокий результат.
Предлагаем вниманию читателей список набравших высокие баллы педагогов:
Гюнай Аллахвердиева - полная средняя школа №166 города Баку - 60 баллов.
Идрис Абыев - полная средняя школа №102 города Баку - 59 баллов.
Айтадж Зиядханлы - полная средняя школа имени Р.Оджагова в селе Буйнуз Исмаиллинского района - 59 баллов.
Шахин Гусейнов - полная средняя школа имени Х.Азизова поселка Вургун Агдашского района - 58 баллов.
Нурана Аббасова - полная средняя школа №44 города Баку - 58 баллов.
Эльмар Аббаслы - полная средняя школа №10 города Гянджа - 58 баллов.
News DepartmentАвтор новости
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