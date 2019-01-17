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    Министерство об упразднении районных отделов образования

    Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Министерство образования прокомментировало информацию о ликвидации районных отделов образования и начале создания на их базе региональных управлений образования.

    Как сообщили в министерстве в ответ на запрос Report, информацию не подтвердили, но и не опровергли.

    "В министерстве образования в связи с этим нет никаких данных", - отметили в министерстве.

    Отметим, что согласно распоряжению Ильхама Алиева от 24 июля 2014 года, на базе районных отделов образования должны быть созданы 15 региональных структур министерства образования – Сумгайытское, Хачмазское, Исмаиллинское, Огузское, Балакенское, Агстафинское, Шемкирское, Гянджинское, Евлахское, Тертерское, Уджарское, Сабирабадское, Сальянское, Масаллинское, Астаринское региональные управления образования. Распоряжением было поручено создать региональные управления образования с 1 января 2015 года. Однако это до сих пор не реализовано.

    За этот период в системе министерства образования изменение с точки зрения структурного обновления состояло только в создании территориальных финансово-расчетных центров. С 2016 года бухгалтерия и хозяйственные группы городских и районных отделов образования были переданы в ведомство территориальных финансово-расчетных центров и начато осуществление образовательных расходов по городам и районам посредством данных центров.

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