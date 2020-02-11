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Минобразования Азербайджана об аварийной кельбаджарской школе - ВИДЕО

Министерство об аварийной школе

В соцсетях распространили видеоматериал с кадрами о непригодности здания действующей в шемкирском селе Варлы Хаят кельбаджарской школы №96. Учебное заведение находится в аварийном состоянии. 

В ответ на запрос Report в Министерстве образования заявили о намерении перевести преподавательский и ученический состав указанного учебного заведения в близлежащую школу. 

"Для этого будет выделено транспортное средство. На месте указанного учебного заведения установят школу модульного типа", - заявили в министерстве. 

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