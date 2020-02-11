Минобразования Азербайджана об аварийной кельбаджарской школе - ВИДЕО

В соцсетях распространили видеоматериал с кадрами о непригодности здания действующей в шемкирском селе Варлы Хаят кельбаджарской школы №96. Учебное заведение находится в аварийном состоянии.

В ответ на запрос Report в Министерстве образования заявили о намерении перевести преподавательский и ученический состав указанного учебного заведения в близлежащую школу.

"Для этого будет выделено транспортное средство. На месте указанного учебного заведения установят школу модульного типа", - заявили в министерстве.