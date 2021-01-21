Минобразования: 27 января начинаются зимние каникулы

Процесс оценивания учеников по предмету физкультура может пройти в форме интервью.

Процесс оценивания учеников по предмету физкультура может пройти в форме интервью.

Как передает Report, об этом заявила заведующая отделом содержания, обучения и оценки общего образования Министерства образования Азербайджана Вафа Ягублу, говоря на тему "Внутришкольное оценивание в период особого карантинного режима".

По словам завотделом, 27 января начинаются зимние каникулы школьников: "1 февраля начинается полугодие. Датой проведения оценивания будет считаться день, когда будет проведено оценивание (до 27 января)".