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Министерства здравоохранения и образования обратились к родителям

Министерства здравоохранения и образования обратились к родителям "Житель города Сумгайыт Аскеров Кямиль Ислам оглу 9 октября в 20:05 поступил в реанимационное отделение Сумгайытской городской детской больницы".
Наука и образование
13 октября 2021 г. 16:34
Министерства здравоохранения и образования обратились к родителям
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"Житель города Сумгайыт Аскеров Кямиль Ислам оглу 9 октября в 20:05 поступил в реанимационное отделение Сумгайытской городской детской больницы".

Как передает Report, об этом говорится в информации, распространенной Министерствами здравоохранения и образования.

Сообщается, что у пациента наблюдались высокая температура, признаки одышки, нехватки кислорода:

"Изначально был поставлен диагноз острый бронхит, бронхосмпазм, взят тест на выявление COVID-19, результат которого оказался положительным. Последний диагноз врачей - COVID-19, двусторонняя пневмония, острая дыхательная недостаточность, алиментарное ожирение. Клиническое лечение началось с 10 октября, а 11 октября Кямаль Аскеров скончался от острой сердечной и дыхательной недостаточности.

Ученик 9-го класса средней полной школы №31 Сумгайыта последний раз был на занятиях 5 октября. В школе и в его классе заражение COVID-19 не выявлено. У заразившихся COVID-19 людей алиментарное ожирение и высокий уровень сахара в крови оказывают усугубляющее действие. Также тот факт, что лечение проводилось в домашних условиях, отрицательно сказалось на течении заболевания", - говорится в информации.

Учитывая текущую эпидемиологическую ситуацию, оба ведомства еще раз рекомендуют родителям привлекать к вакцинации подростков старше 12 лет с соответствующими медицинскими показаниями.

Вакцинация подростков проводится в Бакинском оздоровительном центре с согласия обоих родителей.

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