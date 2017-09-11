Микаил Джаббаров внес ясность в вопрос об отмене тестовых экзаменов

© Report/ Elşən Baba

Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ "Через 2 года в Азербайджане приемные и выпускные экзамены будут проводиться в новой форме, работа, осуществляемая в связи с этим, является совместным проектом министерста образования и Государственного экзаменационного центра".

Как сообщает Report, об этом журналистам сообщил министр образования Микаил Джаббаров.

По словам министра, эта необходимость совместной работы была вызвана с введением 9 лет назад в школах Азербайджана новой программы (куррикулум): "В то же время, основная цель проекта заключается в том, чтобы упростить и усовершенствовать процесс оценки знаний и навыков молодежи, выпускников школ и обеспечить прозрачность этого процесса. Постоянно проводится работа в этом направлении".

М. Джаббаров отметил, что 9 сентября проведены рабочие встречи с участием председателя Совета директоров Государственного экзаменационного центра Малейки Аббасзаде, заместителя министра образования Джейхуна Байрамова и других экспертов в сфере образования: "Соответственно, общественность будет информирована об этапах этого процесса и предложенном формате".