Микаил Джаббаров: В Азербайджане сегодня функционирует 341 школа на русском языке, где обучаются 100 тысяч учеников

Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/" Межуниверситетский форум России и Азербайджана и подписание документа об Ассоциации вузов РФ и Азербайджана ярко свидетельствуют об устойчивом развитии связей между нашими странами".

Как сообщает Report, об этом заявил министр образования Азербайджана Микаил Джаббаров на церемонии подписания меморандума о создании Ассоциации вузов России и Азербайджана в пятницу в Баку.

"Наше сотрудничество в сфере образования имеет давнюю историю. Россия одно время была одним из окон доступа Азербайджана к передовым технологиям и знания. А в годы Великой Отечественной войны Азербайджан стал прибежищем для представителей российской интеллигенции и профессуры", - заявил. М.Джаббаров.

По его словам, в настоящее время в Азербайджане функционирует 341 школа на русском языке, где обучаются 100 тысяч учеников.

"Сегодня одной из главных направлений российско-азербайджанского сотрудничества является преподавание русского языка в школах и вузах. Ежегодно в республике проводятся общереспубликанские школьные олимпиады по русском языку. Русский язык активно преподается и в вузах. В стране функционируют 20 вузов, в 12 из них действует преподавание на русском и факультеты по русскому языку", - отметил глава ведомства.

Министр подчеркнул, что 70% специальностей в республике преподается на русском языке. Он добавил, что в период 2014/2015 учебного года обучалось 2,5 тыс. абитуриентов на русском языке.

М.Джаббаров напомнил, что российские вузы ежегодно предоставляют квотные места для получения образования в российских вузах в Азербайджане. По квотам 795 азербайджанцев получили образование в вузах РФ, 80 из них сегодня продолжают обучение.

"За период независимости около 7 тысяч азербайджанцев прошли обучение в РФ по очной программе и столько же по различным дистанционным и заочным программам российских вузов", - заявил он.

Глава ведомства подчеркнул, что филиал МГУ в Баку плодотворно и успешно функционирует в Азербайджане, являясь моделью взаимовыгодного сотрудничества между Россией и Азербайджана. Он также напомнил об открытии Московского государственного медицинского университета имени Сеченова в прошлом году.

"Нас объединяет общая цель – чтобы каждый человек смог развить свой потенциал. Успешная реформа образования – залог стабильного развития, что повышает конкурентоспособность", - резюмировал М.Джаббаров.