Микаил Джаббаров прокомментировал разногласия в связи со школьной формой

Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ Министр образования Микаил Джаббаров высказался по поводу разногласия мнений среди родителей в связи с периодическим изменением дизайна школьных форм.

Как сообщает Report, в интервью телеканалу AzTV министр сказал, что родители вправе обсуждать данный вопрос: "Естественно, родители должны обсуждать этот вопрос, если учебные заведения будут ежегодно менять дизайн школьных форм. В случае разногласий, родители могут обратиться в местные отделы образования или же министерство. Прежде чем принимать подобные решения, нужно проводить обсуждения и ссылаться на результат консорциума".

Министр отметил, что главная цель в применении школьной формы заключается в создании равных возможностей: "Мы за то, чтобы учащиеся отличались в школе лишь уровнем знаний".