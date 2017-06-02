Микаил Джаббаров представил Кямала Абдуллу коллективу АУЯ

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Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ Новый ректор Азербайджанского университета языков (АУЯ) Кямал Абдулла представлен коллективу.

Как сообщает Report, на мероприятии также присутствовал министр образования Микаил Джаббаров.

Министр отметил, что К.Абдулла 14 лет руководил Бакинским славянским университетом и набранный им опыт будет также полезен АУЯ.

Отметим, что 1 июня президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Кямала Мехди оглу Абдуллаева (Кямала Абдуллу) ректором Азербайджанского университета языков.

До этого назначения Кямал Абдулла занимал должность государственного советника Азербайджанской Республики по межнациональным вопросам, вопросам мультикультурализма и религии.

Напомним, что с 22-го декабря 2016 года обязанности ректора АУЯ временно были возложены на проректора университета по учебной работе, профессора Афгана Абдуллаева.