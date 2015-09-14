Микаил Джаббаров: Мы готовы к новому учебному году

Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ "Мы полностью готовы к новому учебному году". Как сообщает Report, об этом журналистам заявил министр образования Микаил Джаббаров.

Министр отметил, что на территории страны были перестроены или капитально отремонтированы десятки школ, в том числе и несколько школ в Баку: "За последние дни глава государства побывал в нескольких из них. Как вы знаете, так как в Азербайджане в последние годы отмечается положительное демографическое положение, число первоклассников с каждым годом растет. Это показывает мощь и силу нашей страны. Одной из задач системы образования является создание необходимых условий для обучения учеников начальных классов. Трудности в обеспечении учебниками не ожидаются".

По словам министра, в первые недели учебного года создаются специальные группы для проведения мониторингов для того, чтобы оперативно решить проблему с нехваткой учебников, если таковое возникнет. Министр подчеркнул, что в этом году на работу принято более 2 тыс. новых учителей.